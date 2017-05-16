{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
11:41  16 мая 2017 0

Легендарный преподаватель УрФУ посвятил стихотворение потопу у резиденции губернатора

Улица Толмачева утром превратилась в «долину гейзеров»Фото: Ольга Булатова

Коммунальная авария на улице Толмачева в Екатеринбурге, успешно ликвидированная утром во вторник, 16 мая, обнажила проблему износа коммунальных сетей. Комментаторы на «Фейсбуке» назвали аварийный участок «долиной гейзеров» и предположили, что вода затопит резиденцию губернатора, а известный в Екатеринбурге экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский посвятил ЧП стихотворение:

Подтопит «лицо» властителей родных, ума и света.

И будет чище власть. Совсем неплохо,

Что к ним вода придет, по всем приметам.

Ну правда, вряд ли им сулит отмыться,

Поскольку грязи много накопилось.

Профессор в прошлом году метил в депутаты Госдумы
Фото: соцсети

Да и сама хозяйская водица

В моей душе рождает мрак и стылость.

Чтобы отмыть их всех, кто в этом месте,

Нужны иные краны и мессии.

Но привезти их — слишком много чести

Для этого сообщества России.

1/2
Угрозы затопления резиденции губернатора не было, уточнили в МУП «Водоканал» Фото: Ольга Булатова

По словам пресс-секретаря МУП «Водоканал» Ольги Булатовой, сообщение о том, что холодная вода разлилась по тротуарам и проезжей части, поступило коммунальщикам в 8 часов утра, утечка была локализована спустя час. Причиной инцидента стало повреждение на водоводе диаметром 200 мм, вода почти сразу ушла в ливневую канализацию. В организации связали аварию с изношенностью сетей.

Как писало «URA.RU» ранее, аналогичное затопление произошло 15 мая в Верх-Исетском районе. Тогда вода затопила улицу Мельникова и остановку по улице Крылова, была угроза отключения домов от холодного водоснабжения. Сегодня на участке начнутся аварийно-восстановительные раскопочные работы.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров