11:41 16 мая 2017 0

Улица Толмачева утром превратилась в «долину гейзеров» Фото: Ольга Булатова

Коммунальная авария на улице Толмачева в Екатеринбурге, успешно ликвидированная утром во вторник, 16 мая, обнажила проблему износа коммунальных сетей. Комментаторы на «Фейсбуке» назвали аварийный участок «долиной гейзеров» и предположили, что вода затопит резиденцию губернатора, а известный в Екатеринбурге экс-преподаватель УрФУ Дмитрий Стровский посвятил ЧП стихотворение:

Подтопит «лицо» властителей родных, ума и света.

И будет чище власть. Совсем неплохо,

Что к ним вода придет, по всем приметам.

Ну правда, вряд ли им сулит отмыться,

Поскольку грязи много накопилось.

Профессор в прошлом году метил в депутаты Госдумы Фото: соцсети

Да и сама хозяйская водица

В моей душе рождает мрак и стылость.

Чтобы отмыть их всех, кто в этом месте,

Нужны иные краны и мессии.

Но привезти их — слишком много чести

Для этого сообщества России.

1/2 Угрозы затопления резиденции губернатора не было, уточнили в МУП «Водоканал» Фото: Ольга Булатова

По словам пресс-секретаря МУП «Водоканал» Ольги Булатовой, сообщение о том, что холодная вода разлилась по тротуарам и проезжей части, поступило коммунальщикам в 8 часов утра, утечка была локализована спустя час. Причиной инцидента стало повреждение на водоводе диаметром 200 мм, вода почти сразу ушла в ливневую канализацию. В организации связали аварию с изношенностью сетей.

Как писало «URA.RU» ранее, аналогичное затопление произошло 15 мая в Верх-Исетском районе. Тогда вода затопила улицу Мельникова и остановку по улице Крылова, была угроза отключения домов от холодного водоснабжения. Сегодня на участке начнутся аварийно-восстановительные раскопочные работы.