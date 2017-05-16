На Урале назначен новый прокурор города

11:54 16 мая 2017 0

Приказ о назначении Лобазова подписал генеральный прокурор РФ Фото: прокуратура Свердловской области

В Свердловской области произошли новые кадровые изменения в прокуратуре. Приказом генерального прокурора РФ на должность Невьянского городского прокурора назначен юрист 1 класса Лобазов Алексей Алексеевич.

«В органах прокуратуры Алексей Лобазов служит с 2011 года, когда был назначен на должность помощника прокурора Верхней Пышмы. С 2013 года он занимал должность заместителя Сысертского межрайонного прокурора», — сообщила «URA.RU» старший помощнику прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Известно, что в 2011 году Лобазов закончил юридический институт МВД в Саратове.

Прежний прокурор Невьянска Валерий Толмачев переведен прокурором в Асбест.