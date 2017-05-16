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16 мая 2017
16:17  16 мая 2017 4

В МИД РФ считают санкции против «НАШЕго Радио» на Украине политической цензурой

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел РФ, мид
МИД считает запрет информации сигналом опасностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала украинские санкции против крупнейшей рок-радиостанции России. Министерство считает решение Порошенко цензурой.

«Это проявление цензуры по политическим мотивам! Киевский режим использует всевозможные силовые методы воздействия на своих граждан: от запрещения музыки и литературы, до военной агрессии против своего народа. Европа и США безмолвствуют», — передает слова Захаровой «Национальная служба новостей».

Ранее комментарий дал известный российский музыкант Андрей Макаревич, назвав решение Порошенко «глупостью».

Семен Гринберг
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