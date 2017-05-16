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16 мая 2017
18:54  16 мая 2017 0

На открытии «ИННОПРОМа» уральцев ждет сякухати и сямисен

Торжественная церемония открытия ИННОПРОМ-2016 в ККТ
Церемония превратится в шоу на стыке искусства и высоких достижений промышленностиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ИННОПРОМ
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Церемония открытия «ИННОПРОМа-2017», назначенная на 9 июля, пройдет в виде уникального технологического шоу с японскими мотивами в киноконцертном зале «Космос». Его гостями станут около двух тысяч зрителей, рассказали в пресс-центре выставки.

Основной темой российской части церемонии станет «умное» производство — от идеи до конвейерного выпуска промышленного продукта. В свою очередь кульминационная часть мероприятия будет посвящена традиционной культуре Японии — страны-партнера выставки.

«На сцене „Космоса“ зрители увидят сочетание хореографии и звучания традиционных музыкальных инструментов — японских барабанов, бамбуковой флейты сякухати и трехструнного сямисена. Организатором японской части шоу выступает Посольство Японии в России и японская компания Hakuhodo», — говорится в сообщении.

Кроме того, в официальной части открытия ИННОПРОМ-2017 выступят главы российской и японской делегаций, а также глава Свердловской области.

Помимо этого, в дни промышленной выставки Япония проведет обширную культурную программу, включающую Церемонию открытия национальной экспозиции страны-партнера выставки, концерт национальной японской музыки и официальный вечер-прием Японии.

Как писало «URA.RU» ранее, 10 мая организаторы 8-й международной выставки «ИННОПРОМ-2017», которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, объявили о начале регистрации участников и посетителей.

Свое участие уже подтвердили более 640 компаний-экспонентов, включая страны Европы, Азии и Америки. В ходе деловой программы «ИННОПРОМа» будет проведено более 150 мероприятий.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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