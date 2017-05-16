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16 мая 2017
19:11  16 мая 2017 0

ФСБ разрешили изымать земельные участки

Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, фсб
ФСБ ждала новых полномочий с августа прошлого годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ФСБ может изымать земельные участки для государственных нужд. Ранее Путин наделил таким правом Федеральную службу охраны.

В соответствии с указом, опубликованным на официальном портале правовой информации, изменения вносятся в положение о ФСБ России, утвержденное указом президента страны от 11 августа 2003 года № 960. «Внести… изменение, дополнив пункт 9 подпунктом 73 следующего содержания: принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации», — сообщается в документе.

«РБК» сообщает, что данное решение не потребует увеличения военного и гражданского штата или выделения дополнительных средств из бюджета.

ФСБ просила наделить ее данным правом в августе 2016 года. В спецслужбе объясняли, что новые полномочия позволят ей «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством».

Семен Гринберг
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