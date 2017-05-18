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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
13:35  18 мая 2017 0

Екатеринбургские транспортники не смогли отчитаться перед депутатами об успехах

Общественный транспорт Екатеринбурга, остановка, маршрутка, зима, автобус, общественный транспорт
Депутатская комиссия рассмотрит достижения транспортников в июнеФото: Анна Майорова © URA.RU

Комиссии гордумы Екатеринбурга в четверг, 18 мая, не удалось заслушать доклад муниципальных транспортных предприятий об итогах их работы за прошедший год. Руководство компаний не смогло предоставить отчет в полном объеме, упустив финансовую составляющую документа.

Как пояснил коллегам председатель комиссии Владимир Крицкий, метрополитен, МОАП и ЕТТУ прислали лишь сведения об итогах своей деятельности, но не сдали финансовые планы, необходимые депутатам для оценки работы руководства предприятий. В результате по техническим причинам рассмотрение отчетов было перенесено на следующее заседание комиссии, намеченное на июнь.

Стоит отметить, что накануне на комиссии по местному самоуправлению вопрос по отчетам транспортников рекламировал замглавы администрации города Сергей Тушин. Тогда у депутатов возникла масса вопросов по ожидаемым летом изменениям системы общественного транспорта города, отмены части маршрутов, которые вице-мэр предложил задать руководителям предприятий.

Игорь Чукреев
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