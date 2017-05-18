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18 мая 2017
17 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:57  18 мая 2017 0

Градсовет Екатеринбурга атаковали архитекторы с планами по переносу Храма на воде на сушу

Градсовет по
Споры вокруг застройки акватории городского пруда идут уже полгодаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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Строительство Храма на воде может быть перенесено с акватории городского пруда на площадку возле «Космоса». Такой проект в четверг, 18 мая, пытались представить активисты Градостроительному совету Екатеринбурга, но не нашли понимания у экспертов.

«Сам совет к тому моменту уже закончился, все начали расходиться. Тут пришла группа архитекторов, начали показывать свое рендеры по переносу по площадке для храма. По большому счету, показывали даже не разошедшемуся уже совету, а журналистам, которые там были. Я сам там просто рядом стоял. И никаких обсуждений этого проекта не был», — рассказал «URA.RU» председатель Градсовета Михаил Вяткин. По его словам, будет ли в дальнейшем предложенный активистам проект где-либо рассматриваться, он не знает.

Проект строительства храма Святой Екатерины в акватории городского пруда, спонсорами которого выступают бизнесмены Андрей Козицын и Игорь Алтушкин, будоражит екатеринбуржцев уже с осени прошлого года. В Екатеринбурге даже появился Комитет Городского пруда, координирующий действия активистов по защите акватории, и прошла многотысячная акция «обними пруд». Тем не менее, пока остается в силе проект, утвержденный Градсоветом в сентябре прошлого года.

Игорь Чукреев
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