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26 мая 2017
18:51  26 мая 2017 1

Уральских заключенных обучили основе стилей китайских боевых искусств. ФОТО, ВИДЕО

Подростки с интересом повторяли все движенияФото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Кировградской воспитательной колонии №2 прошли занятия по китайской лечебно-оздоровительной гимнастике «цигун» и «тайцзицюань». «Подростки с интересом повторяли все движения за руководителями занятия», — заявили в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

Специалисты клиники китайской медицины познакомили заключенных с основами китайской лечебно-оздоровительной гимнастики «цигун» и «тайцзицюань», представляющей собой систему дыхательных и двигательных упражнений. Помимо этого цигун — это основа внутренних стилей боевых искусств.

Подобное занятие проводилось в колонии впервые, однако в дальнейшем будет рассмотрена возможность проводить его на регулярной основе, заявил член свердловской Общественной наблюдательной комиссии Павел Бунеску. Кроме того, предлагается перенести этот опыт на другие исправительные учреждения региона.

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Подростки с интересом повторяли все движения за руководителями занятия Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

«Идея провести такое занятие пришла зимой, когда представители ГУФСИН предложили организовать мероприятие, которого у них еще не было. Сегодняшняя встреча была организована благодаря члену ОНК, директору клиники „Чен Гун Урал“ Кириллу Васильченко, — рассказал „URA.RU“ Павел Бунеску. — Все прошло в очень позитивном ключе. По ребятам было видно, что они довольны. Говорят, что эффект от занятия чувствуется. Отзывы только положительные, начальнику колонии понравилось. Китайские инструкторы тоже остались под впечатлением».

В организации занятия приняли участие аппарат свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, члены ОНК, организации «Спорт без границ» и «Офицеры России».

Виктор Кудряшов
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