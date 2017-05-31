18:49 31 мая 2017 0

Леннон жил в злополучном доме с первой женой до 1963 года. Фото: Wikimedia Commons

В Ливерпуле, в доме, который когда-то принадлежал музыканту Джону Леннону, полицейские нашли тела убитой женщины и двух детей.

Правоохранители приехали на место происшествия из-за сообщения об утечке газа и обнаружили в доме три трупа, сообщает агентство Nation News со ссылкой на местные СМИ. По подозрению в убийстве полиция задержала местного жителя.

Дом на Фолкнер-Стрит — одно из самых популярных мест в Ливерпуле. Здесь основатель легендарной группы The Beatles жил с первой женой до 1963 года.