Иран подчеркивает важность консультаций с Россией в условиях эскалации

Иран подчеркивает важность консультаций между Тегераном и Москвой в условиях эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение», — отметил министр в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он напомнил, что у Тегерана и Москвы традиционно существуют общие озабоченности и противники на мировой арене. По его словам, страны разделяют схожие взгляды на многие вопросы и стремятся к скоординированным действиям для защиты своих интересов.
Арагчи прибыл в Москву 23 июня для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что целью визита является обсуждение актуальных угроз и выработка совместных подходов к их преодолению. Министр отметил, что консультации с Россией всегда были для Ирана приоритетом, особенно в периоды международной напряженности.
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