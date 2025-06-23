Иран подчеркивает важность консультаций с Россией в условиях эскалации

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У Тегерана и Москвы традиционно существуют общие противники на мировой арене
У Тегерана и Москвы традиционно существуют общие противники на мировой арене Фото:
новость из сюжета

Иран подчеркивает важность консультаций между Тегераном и Москвой в условиях эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение», — отметил министр в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он напомнил, что у Тегерана и Москвы традиционно существуют общие озабоченности и противники на мировой арене. По его словам, страны разделяют схожие взгляды на многие вопросы и стремятся к скоординированным действиям для защиты своих интересов.

Арагчи прибыл в Москву 23 июня для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что целью визита является обсуждение актуальных угроз и выработка совместных подходов к их преодолению. Министр отметил, что консультации с Россией всегда были для Ирана приоритетом, особенно в периоды международной напряженности.

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Иран подчеркивает важность консультаций между Тегераном и Москвой в условиях эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. «В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение», — отметил министр в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он напомнил, что у Тегерана и Москвы традиционно существуют общие озабоченности и противники на мировой арене. По его словам, страны разделяют схожие взгляды на многие вопросы и стремятся к скоординированным действиям для защиты своих интересов. Арагчи прибыл в Москву 23 июня для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что целью визита является обсуждение актуальных угроз и выработка совместных подходов к их преодолению. Министр отметил, что консультации с Россией всегда были для Ирана приоритетом, особенно в периоды международной напряженности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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