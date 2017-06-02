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Главные новости Пермского края
20:42  02 июня 2017 0

Чиновники не дадут жилье дольщице, поселившейся под окнами пермского губернатора

У дольщицы Анастасии нашлась квартираФото: Наталья Трушникова

Обманутая дольщица, заявившая о готовности поселиться на улице возле администрации губернатора, встретилась с властями. Как рассказали «URA.RU», во время встречи выяснилось, что женщина не является бездомной.

В пятницу, 2 июня, заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Фаина Минх встретилась с обманутой дольщицей «Первого Пермского микрорайона» Анастасией, которая накануне устроила одиночный пикет перед администрацией губернатора. Женщина заявила, что ей негде жить, поэтому она готова разбить палатку под окнами чиновников.

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В минстрое «URA.RU» рассказали, что на встрече были рассмотрены условия проживания дольщицы. Выяснилось, что у нее есть одна четвертая доли двухкомнатной квартиры, женщина проживает с родителями. Поэтому сегодня нет оснований для предоставления пермячке временного жилья за счет муниципального фонда — временное жилье предоставляют только гражданам, находящимся в трудной ситуации. Однако обманутая дольщица может встать на учет для получения жилья в порядке общей очереди. С самой пикетчицей связаться не удалось — она не ответила на телефонные звонки.

Дольщица «Первого Пермского микрорайона» Анастасия в четверг, 1 июня, устроила пикет перед администрацией губернатора. Во второй половине дня женщина прекратила протестную акцию и получила приглашение на встречу с замминистра.

На сегодняшний день ситуация с дольщиками «Первого Пермского микрорайона» находится на контроле врио губернатора Максима Решетникова. На заседании правительства 17 мая он публично поручил и. о. министра строительства и ЖКХ Михаилу Сюткину за две недели проработать меры поддержки семей. Предложения по решению проблемы дольщиков будут представлены 5 июня в Общественной палате Пермского края.

Дольщики «Первого Пермского микрорайона» на сегодняшний день являются одной из наиболее активных протестующих групп в Прикамье. Масштабный проект строительства жилья в селе Лобаново в свое время презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов. Семьи, в том числе многодетные, сегодня вынуждены снимать жилье при наличии кредитов и ипотеки. Постепенно к протесту присоединились дольщики и других недостроенных объектов.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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