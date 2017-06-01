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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
17:18  01 июня 2017 0

Дольщицу, переехавшую под окна пермского губернатора, пригласили в правительство

Арт-объект в Перми, правительство пермского края, власть, пермь
Пермские власти обещают помочь дольщикамФото: Алексей Гущин © URA.RU

Обманутой дольщице, готовой жить в палатке возле администрации Прикамья, чиновники намерены оказать помощь. Об этом «URA.RU» сообщили в правительстве региона.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края Фаина Минх рассказала агентству, что связалась с дольщицей «Первого Пермского микрорайона» Анастасией, которая в четверг, 1 июня, устроила пикет перед администрацией губернатора. Пермячка заявила, что ей негде жить, пригрозила разбить палатку и переехать жить под окна чиновников. Во второй половине дня пикетчица прекратила протестную акцию.

Дольщице Анастасии удалось привлечь внимание властей
Фото: Наталья Трушникова

«Мы договорились о встрече. Если у женщины действительно нет жилья, то рассмотрим варианты, как ей помочь», — сообщила Фаина Минх. Сейчас минстрой актуализирует информацию о пикетчице — обращалась ли женщина ранее и какие получила ответы.

Сама Анастасия подтвердила «URA.RU», что получила от замминистра приглашение на встречу, которая состоится в пятницу, 2 июня. Дольщица утверждает, что ранее все же обращалась за помощью к чиновникам и готова привезти поступившие ответы на беседу с Фаиной Минх.

На сегодняшний день ситуация с дольщиками «Первого Пермского микрорайона» находится на контроле врио губернатора Максима Решетникова. На заседании правительства 17 мая он публично поручил и. о. министра строительства и ЖКХ Михаилу Сюткину за две недели проработать меры поддержки семей.

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В минстрое агентству пояснили, что ведомство представит свои предложения по решению проблемы дольщиков 5 июня в Общественной палате Пермского края. Также по поручению главы региона в ближайшее время будет создан фронт-офис, на площадке которого специалисты министерства, городского юридического бюро, ПАИЖК и Общественной палаты будут принимать заявления граждан на включение в реестр обманутых дольщиков, проводить консультации по защите прав участников строительства.

Дольщики «Первого Пермского микрорайона» на сегодняшний день являются одной из наиболее активных протестующих групп в Прикамье. Масштабный проект строительства жилья в селе Лобаново в свое время презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов. Семьи, в том числе многодетные, сегодня вынуждены снимать жилье при наличии кредитов и ипотеки. Постепенно к протесту присоединились дольщики и других недостроенных объектов.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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