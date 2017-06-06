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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Москвы
09:30  06 июня 2017 0

Вице-президент США назвал главными угрозами в мире Россию, Иран и терроризм

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Россию и глобальный терроризм Пенс поставил в один рядФото: depositphotos.com © URA.RU

В мире становится все опаснее, и в этом виноваты терроризм, а также действия России и Ирана. Такую точку зрения высказал вице-президент США Майк Пенс.

«Кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс, чьи слова приводит RT. Среди опасностей вице-президент привел попытки России перекроить международные границы силой, попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток и глобальную угрозу терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте.

При этом Пенс подчеркнул, что США готовы бороться с этими угрозами и выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО.

Татьяна Трушина
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