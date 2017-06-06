09:30 06 июня 2017 0

Россию и глобальный терроризм Пенс поставил в один ряд Фото: depositphotos.com © URA.RU

В мире становится все опаснее, и в этом виноваты терроризм, а также действия России и Ирана. Такую точку зрения высказал вице-президент США Майк Пенс.

«Кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс, чьи слова приводит RT. Среди опасностей вице-президент привел попытки России перекроить международные границы силой, попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток и глобальную угрозу терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте.

При этом Пенс подчеркнул, что США готовы бороться с этими угрозами и выполнять свои союзнические обязательства в рамках НАТО.