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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
16:58  06 июня 2017 0

МУГИСО готово продать помещения краеведческого музея. Деньги нужны на ремонт фасадов к ЧМ-2018

Клипарт. Екатеринбург., краеведческий музей, улица малышева46
МУГИСО готовится решить судьбу помещений краеведческого музеяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

МУГИСО готово продать помещения краеведческого музея. Об этом заявил заместитель губернатора Сергей Зырянов во время заседания свердловского Заксобрания.

Распорядительная дирекция МУГИСО обратилась к депутатам Заксобрания с просьбой передать ей в хозяйственное ведение комплекс зданий в екатеринбургском «городке чекистов», в котором расположен Свердловский областной краеведческий музей. Депутат Александр Ивачев спросил, какая судьба ждет эти помещения.

Зырянов ответил, что распорядительная дирекция в любом случае поднимет арендную плату, потому что она очень низкая — 200 рублей за квадратный метр. Также замгубернатора не исключил продажи части активов. Полученные деньги должны пойти на приведение в надлежащий вид зданий по гостевому маршруту, который готовится к приезду болельщиков на ЧМ-2018.

«Не дай Бог нам допустить банкротства организации с таким имуществом», — приводит слова Зырянова корреспондент «URA.RU».

Поводом для возвращения в повестку вопроса с помещениями Краеведческого музея стала публикация «URA.RU». Именно на материалы по данному вопросу в СМИ сослался Зырянов в начале своего выступления.

Константин Джултаев
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