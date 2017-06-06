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06 июня 2017
Главные новости 
17:52  06 июня 2017 0

Уральский металлургический гигант потратит десятки миллионов на реставрацию фасадов

Верхняя Салда, ВСМПО Ависма и Титановая долина., верхняя салда, всмпо, титан
ВСМПО займется внешним видом зданийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Металлургическая корпорация «ВСМПО-АВИСМА» вложит более 50 миллионов рублей в реставрацию фасадов заводов в 2017 году.

Фасадная программа стартовала в корпорации в 2013 году. За первые два года её действия был реализован самый большой объём фасадных работ — около 230 миллионов рублей было потрачено на приведение в порядок внешнего вида зданий на территории ВСМПО.

В 2017 году в бело-синие корпоративные цвета должны облачиться ещё 11 объектов. Из них самые крупные по объёму работ — кузнечно-штамповочный цех №37, а также фасады кузнечного цеха № 21 и здания заводоуправления. В общей сложности на обновление этих объектов будет потрачено более 50 миллионов рублей.

Изначальный бюджет программы несколько раз менялся в сторону увеличения по причине удорожания материалов. Общий объём потраченных средств по предварительным подсчётам составит более 370 миллионов рублей.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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