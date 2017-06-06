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06 июня 2017
Главные новости Москвы
17:48  06 июня 2017 0

Путин заставит произносить клятву при получении гражданства РФ

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой, показывает пальцем
Владимир Путин поддержал идею лишать гражданства террористовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил приносить клятву при вступлении в российское гражданство. Идею глава государства выдвинул на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Путин предложил Володину продумать эту идею вместе с депутатами, сообщает информагентство Nation News.

Вместе с тем Владимир Путин поддержал инициативу, посвященную лишению гражданства людей, которые были осуждены за терроризм. «Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию», — отметил президент. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Ранее парламентарии поддержали пакет законопроектов, посвященный лишению гражданства РФ за терроризм. При этом у супругов и детей террористов депутаты решили не отменять гражданство.

Нина Калинина
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