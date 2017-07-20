Намеченное на сегодняшний вечер заседание правительства Свердловской области перенесено на 10 часов 21 июля.
Причины изменения графика не уточняются. Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора, в повестке завтрашнего заседания порядка 30 вопросов. Его основной темой станет развитие агропромышленного комплекса региона. С докладом по данному вопросу выступит министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.
Также члены кабинета министров обсудят ход реализации проекта строительства Уральского оптово-распределительного центра и модернизация животноводческих комплексов молочного направления.