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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
12:10  20 июля 2017 0

Свердловское правительство неожиданно меняет график работы. Все ради продовольственной безопасности

Клипарт. Екатеринбург, правительство свердловской области, таблички
Правительство занялось развитием агропроектовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Намеченное на сегодняшний вечер заседание правительства Свердловской области перенесено на 10 часов 21 июля.

Причины изменения графика не уточняются. Как сообщили «URA.RU» в департаменте информационной политики губернатора, в повестке завтрашнего заседания порядка 30 вопросов. Его основной темой станет развитие агропромышленного комплекса региона. С докладом по данному вопросу выступит министр АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярев.

Также члены кабинета министров обсудят ход реализации проекта строительства Уральского оптово-распределительного центра и модернизация животноводческих комплексов молочного направления.

Константин Джултаев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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