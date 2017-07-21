Порядка 40 человек пострадали в результате пищевого отравления, произошедшего в Калининградской области. Студенты, проживавшие в поселке Совхозное, после ужина 19 июля почувстовали тошноту, рвоту и боли в желудке.
Как сообщает телеканал 360, к утру 20 июля состояние отравившихся, которые надеялись, что все пройдет, не улучшилось. После этого пострадавшие начали обращаться за помощью к медикам. По имеющейся информации, все заболевшие питались в столовой комплекса «Майский».
Сведения о происшествии переданы в Роспотребнадзор.