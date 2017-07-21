{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:35  21 июля 2017 0

В Екатеринбурге горит склад кондитерских изделий

Виды Екатеринбурга, мчс россии, пожарная часть, пожарные машины, улица карла либкнехта8а
Двадцать девять единиц спецтехники выехали на тушение продуктового складаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В уральской столице загорелся ангар кондитерской компании ООО «Свитлэнд» на улице Селькоровская, 82 «г». По предварительным данным, пожар начался с холодильной установки.

Пожару присвоен второй номер опасности. На место сначала выехали 12 единиц техники, но из-за увеличения площади пожара на месте сейчас работают 29 машин и 70 человек личного состава. Общая площадь строения 1500 квадратных метров. На этот момент огнем охвачены уже 1000 квадратных метров.

«Информации о пострадавших пока не было. С помощью бензопил вскрывают металлические конструкции для тушения огня. Для мониторинга ситуации с воздуха на место возгорания направлен специалист с беспилотным летательным аппаратом», — сказала «URA.RU» Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров