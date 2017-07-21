В Екатеринбурге горит склад кондитерских изделий

В уральской столице загорелся ангар кондитерской компании ООО «Свитлэнд» на улице Селькоровская, 82 «г». По предварительным данным, пожар начался с холодильной установки.
Пожару присвоен второй номер опасности. На место сначала выехали 12 единиц техники, но из-за увеличения площади пожара на месте сейчас работают 29 машин и 70 человек личного состава. Общая площадь строения 1500 квадратных метров. На этот момент огнем охвачены уже 1000 квадратных метров.
«Информации о пострадавших пока не было. С помощью бензопил вскрывают металлические конструкции для тушения огня. Для мониторинга ситуации с воздуха на место возгорания направлен специалист с беспилотным летательным аппаратом», — сказала «URA.RU» Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области.