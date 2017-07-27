Ученые назвали самые комфортные страны для пенсионеров

Американские ученые составили рейтинг стран с лучшими условиями жизни для пенсионеров. Сотрудники Колумбийского университета опирались на несколько составляющих: уровень медицины, безопасность, производительность трудовых ресурсов, а также различие между богатыми и бедными.
В первую десятку стран с лучшими условиями для пожилых людей вошли Швеция, Норвегия, США, Нидерланды, Ирландия, Япония, Германия, Дания, Испания и Финляндия.
Всего в рейтинге 30 государств, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Россия вошла в пятерку худших стран по уровню жизни пожилых граждан. Глобальный пенсионный индекс составила инвестиционная компания Natixis Global Asset Management. В списке 2017 года Россия оказалась лишь на 40-м месте из 43 возможных, пропустив вперед Китай, Мексику и Турцию. Позади РФ расположились Греция, Индия и Бразилия.