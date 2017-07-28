Пушков назвал новые санкции США объявлением войны

Объявлением политической войны назвал сенатор Алексей Пушков новые санкции США против России. По мнению политика, США не что иное, как «теряющая разум сверхдержава».
«Дружно поддержав новые санкции, сенат США показал, что последствия его не волнуют. Это объявление политической войны, — написал Пушков в своем микроблоге Twitter. — Теряющая разум сверхдержава».
В четверг, 27 июля, Сенат США принял закон о санкциях, направленных против России, Ирана и Северной Кореи, напоминает агентство Nation News. Ранее палата представителей Конгресса США приняла документ абсолютным большинством голосов.
Президент России Владимир Путин уже заявил, что ответ РФ на новые санкции будет зависеть от окончательного варианта законопроекта. «Придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство», — приводила слова главы государства «Национальная служба новостей».
Также стало известно, что Москва ответит на санкции высылкой 35 американских дипломатов и арестом недвижимости посольства США.