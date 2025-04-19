Министр энергетики РФ передал президенту Казахстана послание от Путина

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Токаев получил послание от Путина
Токаев получил послание от Путина Фото:

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему личное послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе главы Казахстана. 

«По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что в ходе встречи обсуждались перспективы энергетического партнерства между двумя странами, что является важным направлением для сотрудничества.

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему личное послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказали в пресс-службе главы Казахстана.  «По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского президента», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что в ходе встречи обсуждались перспективы энергетического партнерства между двумя странами, что является важным направлением для сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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