Более ста свердловчан в пятницу, 28 июля, крестили на реке Чусовая в Полевском. В День крещения Руси (988 год) на Урале установилась необычно теплая погода, верующие приходили к берегу целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. Священная церемония получилась удивительно красочной и завораживающей. За таинством наблюдали фотокорреспонденты «URA.RU» и поделились фотографиями, которые лучше слов описывают произошедшее.
После обряда крещения гостям представили концертную программу с показательными выступлениями спортсменов.