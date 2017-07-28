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28 июля 2017
27 июля 2017
Главные новости Свердловской области
21:04  28 июля 2017 0

Более ста свердловчан устроили священный обряд на берегу реки. Красочный ФОТОРЕПОРТАЖ

Массовое крещение на Чусовой на станции Полевской, Свердловская область, прихожане, крещение, паства, ребенок, дети, религиозный обряд
Верующим повезло с погодой - на небе ни облачкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более ста свердловчан в пятницу, 28 июля, крестили на реке Чусовая в Полевском. В День крещения Руси (988 год) на Урале установилась необычно теплая погода, верующие приходили к берегу целыми семьями, в том числе с маленькими детьми. Священная церемония получилась удивительно красочной и завораживающей. За таинством наблюдали фотокорреспонденты «URA.RU» и поделились фотографиями, которые лучше слов описывают произошедшее.

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Массовое крещение на Чусовой прошло в 14-й раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После обряда крещения гостям представили концертную программу с показательными выступлениями спортсменов.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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