Новое украинское оружие высмеяли за сходство с секс-игрушками. ФОТО

Государственный концерн «Укроборонпром» представил свое новое термобарическое оружие. В соцсетях высмеяли разработки военных инженеров, которые подписчики сравнили с секс-игрушками.
На испытании нового оружия присутствовал лично Александр Турчинов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва, которых практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемёт РПО-16», — цитирует его слова RT.
Также на полигоне были представлены гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2, которые при взрыве на две секунды создают огненное облако объемом 13 кубических метров, что уничтожает противника и якобы выводит из строя любую технику.
Впрочем, не все разделили восторг Турчинова. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в соцсетях заметили необычайное сходство новых украинских боеприпасов с затейливыми игрушками из секс-шопа. Остряки даже прозвали оружие «точкой Джи», которую гинекологи считают источником женского наслаждения.
Также эксперты обратили внимание на то, что Украина не производит по сути новое оружие, а модифицирует советские разработки 50-60-х годов.