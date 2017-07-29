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29 июля 2017
14:56  29 июля 2017 0

Новое украинское оружие высмеяли за сходство с секс-игрушками. ФОТО

Украинское оружие в Сети сравнили в игрушками из секс-шопаФото: Wikimedia Commons

Государственный концерн «Укроборонпром» представил свое новое термобарическое оружие. В соцсетях высмеяли разработки военных инженеров, которые подписчики сравнили с секс-игрушками.

На испытании нового оружия присутствовал лично Александр Турчинов — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объёмного взрыва, которых практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемёт РПО-16», — цитирует его слова RT.

Также на полигоне были представлены гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2, которые при взрыве на две секунды создают огненное облако объемом 13 кубических метров, что уничтожает противника и якобы выводит из строя любую технику.

Впрочем, не все разделили восторг Турчинова. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в соцсетях заметили необычайное сходство новых украинских боеприпасов с затейливыми игрушками из секс-шопа. Остряки даже прозвали оружие «точкой Джи», которую гинекологи считают источником женского наслаждения.

Также эксперты обратили внимание на то, что Украина не производит по сути новое оружие, а модифицирует советские разработки 50-60-х годов.

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Фото: «Фейсбук», «Укроборонпром»

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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