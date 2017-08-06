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06 августа 2017
05 августа 2017
08:50  06 августа 2017 0

«Это беспредел!» Российские туристы ночевали в аэропорту Турции из-за поломки самолета

Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., аэропорт, зал ожидания, терминал а
Рейс из Москвы задержали из-за неисправности самолетаФото: пресс-центр аэропорта "Внуково" (архив)

Российские туристы не могут вылететь из Антальи в Москву с вечера 5 августа. Лайнер сломался. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По предварительным данным, на самолете была обнаружена неисправность, из-за которой пассажиры были вынуждены ночевать в аэропорту Турции в ожидании рейса.

Оказавшиеся в заложниках россияне отмечают, что на их запросы в авиакомпании не отвечает. Спать они были вынуждены в здании аэропорта, а питаться по купонам в фаст-фуд.

«Это беспредел! Сидим, кто как может перебиваемся, ждем. О гостинице речи не идет. Одна треть самолет дети — причем маленькие груднички, им предоставлено по баночке детского питания, остальным сказали питайтесь в фаст- фуде. С нами летит женщина с лейкозом, женщина с ребенком- инвалидом. Мы уже обменялись с пассажирами контактами, чтобы после встретиться, подать коллективный иск против авиакомпании», — рассказала одна из пассажирок задержанного рейса.

Наталья Михалева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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