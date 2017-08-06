Российские туристы не могут вылететь из Антальи в Москву с вечера 5 августа. Лайнер сломался. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
По предварительным данным, на самолете была обнаружена неисправность, из-за которой пассажиры были вынуждены ночевать в аэропорту Турции в ожидании рейса.
Оказавшиеся в заложниках россияне отмечают, что на их запросы в авиакомпании не отвечает. Спать они были вынуждены в здании аэропорта, а питаться по купонам в фаст-фуд.
«Это беспредел! Сидим, кто как может перебиваемся, ждем. О гостинице речи не идет. Одна треть самолет дети — причем маленькие груднички, им предоставлено по баночке детского питания, остальным сказали питайтесь в фаст- фуде. С нами летит женщина с лейкозом, женщина с ребенком- инвалидом. Мы уже обменялись с пассажирами контактами, чтобы после встретиться, подать коллективный иск против авиакомпании», — рассказала одна из пассажирок задержанного рейса.