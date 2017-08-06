В канадской подземке города Торонто женщина издевалась над своей маленькой собакой на глазах у пассажиров, сообщает Lenta.ru. Она кусала, дергала ее за голову и кричала. Видеозапись опубликовала на YouTube очевидица происшествия.
Женщина то и дело говорит своему питомцу «Прекрати!», хотя собака тихо сидит у нее на коленях. Тогда находящаяся в состоянии наркотического опьянения или страдающая психическим заболеванием канадка кусает животное, после чего достает у себя изо рта шерсть.
Через некоторое время к ней подходит мужчина и просит остановиться, однако дама не унимается. Мужчина идет в кабину машиниста, и вскоре поезд останавливается. К женщине подходят сотрудники метро, после чего она покидает вагон.