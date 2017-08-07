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07 августа 2017
06 августа 2017
00:34  07 августа 2017 0

Пострадавший горняк из шахты «Мир» рассказал о деталях своего спасения

Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая, бокситы, шахтер
Шахтеру пришлось выбираться более сутокФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шахтер Алишер Мирзаев, спасенный на руднике «Мир» в Якутии, рассказал, как ему удалось выбраться на поверхность. По признаю Мирзаева, тяга к жизни оказалась сильнее любых травм и препятствий.

«Вода хоть и стихла, но шла сверху вниз. Мне пришлось подниматься и идти вверх. Воды было по грудь. Холодная и грязная. Препятствия были всякие. Было все загромождено, и все это приплыло сюда — трубы, доски, колеса, весь мусор. Поднимался с раненой ногой, тяжело было, конечно. А что, жить надо. Благо, что потом телефон зазвенел. Услышал телефон, значит, связь есть. Меня это обрадовало очень», — рассказал Мирзаев в интервью телеканалу «НТВ».

Прорыв воды на руднике в городе Мирном произошел 4 августа. В момент инцидента под землей находился 151 рабочий, из которых 143 удалось поднять на поверхность. Для поисков оставшихся 8 человек привлечены промышленные альпинисты, которые простукивают вентиляционные скважины в надежде на ответ.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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