00:34 07 августа 2017 0

Шахтеру пришлось выбираться более суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шахтер Алишер Мирзаев, спасенный на руднике «Мир» в Якутии, рассказал, как ему удалось выбраться на поверхность. По признаю Мирзаева, тяга к жизни оказалась сильнее любых травм и препятствий.

«Вода хоть и стихла, но шла сверху вниз. Мне пришлось подниматься и идти вверх. Воды было по грудь. Холодная и грязная. Препятствия были всякие. Было все загромождено, и все это приплыло сюда — трубы, доски, колеса, весь мусор. Поднимался с раненой ногой, тяжело было, конечно. А что, жить надо. Благо, что потом телефон зазвенел. Услышал телефон, значит, связь есть. Меня это обрадовало очень», — рассказал Мирзаев в интервью телеканалу «НТВ».



Прорыв воды на руднике в городе Мирном произошел 4 августа. В момент инцидента под землей находился 151 рабочий, из которых 143 удалось поднять на поверхность. Для поисков оставшихся 8 человек привлечены промышленные альпинисты, которые простукивают вентиляционные скважины в надежде на ответ.