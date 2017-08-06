Трое шахтеров остались заблокированными на одном из участков рудника «Мир», затопленного в Якутии. Последствия ЧС сейчас ликвидируют более трехсот спасателей и 27 единиц техники, сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС России.
Всего после аварии на руднике продолжаются поиски восьми человек. «На 310-м горизонте проводим работы по отгрузке горной массы двумя погрузочными машинами, чтобы дойти до трех человек, которые, по нашей информации, заблокированы в выработках 310-го горизонта», — сообщил источник «Интерфакса» в якутском управлении ведомства.
На данным момент на поверхности удалось поднять 143 человека. Психологи МЧС России приняли 235 обращений, поступивших на телефон «горячей линии» после аварии — главным образом от родственников горняков и спасателей, которые задействованы с операции.
Прорыв воды на руднике «Мир» в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа, в этот момент под землей работал 151 шахтер. Причиной называют резкое ухудшение горно-геологических условий и размыва пород, в расположенном поблизости карьере. Компания «Алроса», собственностью которой является предприятие, уже заявила о необходимости пересмотра производственного плана на 2017 год.