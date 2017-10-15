На Средний Урал наступают холода. По данным синоптиков Уралгидромета на следующей неделе в Свердловской области температура воздуха опуститься до +4… +9 °С, при этом возможны дожди с мокрым снегом. По ночам ожидаются заморозки до -7°С.
В понедельник, 16 октября, температура ночью составит от −2 до +3 (в горах и низинах до −7), днём от +7 до +12 (в горах и низинах до +2). В утренние часы возможен туман, местами пройдут дожди. Во вторник, 17 октября днем температура не поднимется выше +9 °С, велика вероятность дождей и мокрого снега. в среду, 18 октября температура будет держаться на уровне от +3 до +8., а ночью похолодает до -2 градусов. В Екатеринбурге пройдут дожди, ночью с мокрым снегом.
Специалисты Уралгидромета также подчеркивают, что до вечера 18 августа в регионе сохраняется предупреждение о загрязнении атмосферы. Специалисты советуют минимизировать нахождение на улице, чтобы избежать вредного воздействия смога.