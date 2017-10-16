Хворостовский, которого «похоронили» журналисты, отмечает юбилей

10:52 16 октября 2017 0

Народный артист России отметит юбилей в кругу родных и близких Фото: commons.wikimedia.org

Оперный певец Дмитрий Хворостовский 16 октября отмечает 55-летие. Народного артиста уже поздравляют российские звезды.

«Дорогие друзья! Сегодня День рождения у великого русского певца @hvorostovsky Я счастлив, что у нас есть возможность сказать ему добрые слова и пожелать скорейшего выздоровления. Надеемся, что все наши молитвы будут услышаны, и мы сможем еще не один десяток лет наслаждаться его потрясающим голосом. Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!» — написал в Instagram музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

К поздравлениям присоединились и другие звезды эстрады. Известно, что народный артист России отметит юбилей в кругу родных и близких. Мероприятие пройдет в доме артиста в Лондоне.

Хворостовский известен во всем мире благодаря своему баритону. Он выступает на самых престижных площадках в России, Великобритании, Италии, Германии, США, регулярно участвует в благотворительных концертах и помогает тяжелобольным детям, передает телеканал 360.

Как писало «URA.RU» ранее, 11 октября в ряде СМИ появились сообщения о том, что известный оперный певец скончался в возрасте 54 лет, первой о смерти исполнителя написала «Комсомольская правда». На протяжении последних лет он отчаянно боролся с онкологическим заболеванием. Позже сотрудник издания, распространивший информацию о смерти Дмитрия Хворостовского, извинился за свою ошибку. О болезни артиста стало известно в 2015 году, когда ему пришлось отменить несколько концертов из-за проблем со здоровьем. После курса лечения он вернулся на большую сцену, но стал выступать реже.