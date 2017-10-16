Дети заявили пермскому депутату, что намерены навсегда уехать из города

Подрастающее поколение пожаловалось депутату Александру Григоренко, что не хочет жить на севере Прикамья. Основная причина — отсутствие работы.
Депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко рассказал в Telegram, что на прошлой неделе провел несколько «парламентских» уроков на территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Народный избранник отметил, что в Кизеле школьники отнюдь не интересовались, как учился и стал депутатом их собеседник, а спрашивали, когда же будет построена дорога.
«А в Гремячинске из почти 90 с чем-то детей никто не сказал, что хочет остаться в Гремячинске. Или вернуться туда после учебы. Главная причина — нет работы. Это, собственно, все, что можно сказать про умонастроения молодежи Кизела и Гремячинска. И, честно говоря, я их понимаю», — пишет Григоренко.
Кизел и Гремячинск входят в число территорий КУБа, официально признанных депрессивными после закрытия шахт по добыче угля. Сейчас, однако, здесь реализуется проект в сфере здравоохранения — местные медучреждения стали филиалами пермской городской больницы №4. Теперь на КУБ регулярно приезжают узкие специалисты с оборудованием для обследований.