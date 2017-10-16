Просроченная задолженность жителей ХМАО по кредитам составила 298 млрд рублей. С начала года долги югорчан выросли на 10,5 млрд.
В ХМАО растет и просроченная задолженность, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на данные Центробанка. С начала года рост составил 100 млн рублей, а в общей сложности просрочка достигла уже почти 15 млрд рублей. Общий долг жителей Югры перед кредитными организациями составляет 298 млрд рублей, это полтора окружных бюджета (176 млрд рублей на 2018-й год).
Отметим, Югра лидирует по этому показателю среди других регионов «тюменской матрешки». Жители юга Тюменской области задолжали банкам 168,5 млрд рублей, а ямальцы — 109 млрд рублей.