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18:29  16 октября 2017 0

Жители ХМАО задолжали банкам полтора окружных бюджета

Антиквариат, старые книги, папа римский, долги, коллекторы, помогите, нет денег, help
Югорчане должны банкам почти 300 миллиардовФото: depositphotos.com © URA.RU

Просроченная задолженность жителей ХМАО по кредитам составила 298 млрд рублей. С начала года долги югорчан выросли на 10,5 млрд.

В ХМАО растет и просроченная задолженность, пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на данные Центробанка. С начала года рост составил 100 млн рублей, а в общей сложности просрочка достигла уже почти 15 млрд рублей. Общий долг жителей Югры перед кредитными организациями составляет 298 млрд рублей, это полтора окружных бюджета (176 млрд рублей на 2018-й год).

Отметим, Югра лидирует по этому показателю среди других регионов «тюменской матрешки». Жители юга Тюменской области задолжали банкам 168,5 млрд рублей, а ямальцы — 109 млрд рублей.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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