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17 октября 2017
16 октября 2017
16:19  17 октября 2017 0

Свердловские оппозиционеры пришли за помощью к Холманских. Просят заблокировать инициативу партии власти

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, тунгусов владимир, ивачев александр
Оппозиционеры в панике от грядущей избирательной реформы перед выборами в ЕГД. Просят помощи во всех кругах властиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители свердловских оппозиционных партий пожаловались полпреду президента в УрФО Игорю Холманских, что опасаются полной отмены партсписков на выборах в Екатеринбургскую гордуму. Они считают, что это приведёт к монополизации ЕГД «Единой Россией».

Своими опасениями руководители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» поделились с полпредом сегодня, 17 октября, во время заседания Совета политических партий. Секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев на встрече с Холманских заявил, что последние успехи «Единой России» на местных выборах во многом связаны с тем, что в муниципальных думах ликвидировали партсписки. «Опыт 2017 года в Нижнем Тагиле показал: чем больше избирательный округ, тем сложнее кандидату без денег, без связей с властью, без административного ресурса выиграть в одномандатном округе. Мы уверены: если в Екатеринбурге будет полностью отменена смешанная система, это приведет к тому, что дума может оказаться безальтернативной. Мы очень надеемся, что вы поддержите сохранение смешанной системы», — попросил Ивачев. Он также уточнил, что согласен даже на 25% списочников.

Его поддержал справедливоросс Дмитрий Ионин: «Если отменят списки в Екатеринбурге, мы получим монопольную думу под руководством партии власти». Аналогичную позицию озвучил и координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев.

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Игорь Холманских предложил обсудить этот вопрос отдельно. «Я услышал ваши тревоги. Те риски, которые вы озвучили, действительно есть. Нужно собраться отдельно и обсудить», — заявил полпред.

По информации «URA.RU», областные власти внесут поправки в Избирательный кодекс, отменяющие обязательную норму о проведении смешанных выборов в областном центре, уже на следующей неделе. А в ноябре в гордуму поступит предложение о полной отмене в Екатеринбурге партийных списков и переходе к избранию 100% депутатов по одномандатным округам.

В то же время эксперты советуют оппозиционерам попробовать найти положительные моменты в происходящем. «Конечно, система с партийными списками для них более приемлемая и предпочтительная. Выборы по одномандатным округам требуют присутствия в партотделениях ярких политиков. Совсем недавно у коммунистов было много сильных личностей. Но из-за партийных конфликтов они были вынуждены уйти в другие политические структуры. Оппозиционным партиям нужно перестраивать работу, снова привлекать в свои ряды ключевые влиятельные персоны. Действуя в новых условиях по старинке, они довольно быстро деградируют», — заявил «URA.RU» руководитель уральского отделения ФоРГО Анатолий Гагарин.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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