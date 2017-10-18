В тюменском районе назначен новый прокурор

В Армизонском районе Тюменской области назначен новый прокурор. Им стал Евгений Волик, который ранее работал в областном надзорном ведомстве. Приказ о назначении подписал генпрокурор России Юрий Чайка.
Как сообщили «URA.RU» в прокуратуре Тюменской области, Евгений Волик уже приступил к работе на новом месте.
Новому прокурору Армизонского района 36 лет, он родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. В 2003 году Волик окончил Тюменский государственный университет, служил в областном ГУВД по Тюменской области, с апреля 2010 года служит в органах прокуратуры. В 2016 года был назначен на должность прокурора второго отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменской области.
Прежний прокурор Армизонского района Евгений Сизов в январе этого года ушел на пенсию по выслуге лет.