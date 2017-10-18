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18 октября 2017
21:29  18 октября 2017 0

«Ей придется начинать с нуля». Песков прокомментировал желание Собчак стать президентом России

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков считает, что Собчак придется с нуля набираться опыта в политикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства. Представитель Кремля заявил, что у журналистки будет шанс в политике, если она ответит на «волеизъявление людей».

«Я думаю, что, если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — приводит «Газета.Ru» цитату Пескова.

«URA.RU» писало, что Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».

Виктор Дорофеев
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