21:29 18 октября 2017 0

Песков считает, что Собчак придется с нуля набираться опыта в политике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу телеведущей Ксении Собчак участвовать в выборах главы государства. Представитель Кремля заявил, что у журналистки будет шанс в политике, если она ответит на «волеизъявление людей».

«Я думаю, что, если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта. Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — приводит «Газета.Ru» цитату Пескова.

«URA.RU» писало, что Ксения Собчак заявила о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».