02:56 20 октября 2017 0

Спустя год в США продолжают утверждать, что Трамп одержал победу благодаря "русским хакерам" Фото: depositphotos.com © URA.RU

Совершив вмешательство в американские президентские выборы 2016 года, Россия применила в отношении США военные действия. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в ходе панельной дискуссии в Институте Джорджа Буша.

«Когда страна совершает вмешательство в выборы другой страны, это военные действия», — приводит слова RT слова американского постпреда.

При этом, по заявлению Хейли, вмешательство в избирательные процессы — излюбленное средство России, поэтому на него нужно отвечать быстро. Постпред отметила, что антироссийский настрой США пропадет после того, как Россия перестанет вмешиваться в чужие выборы, сообщает телеканал 360.