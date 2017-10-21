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21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
01:59  21 октября 2017 0

Екатеринбуржцы недовольны новой аллеей «необычных» скамеек в центре города. ФОТО

Благоустройство улиц Екатеринбурга после первого снега, скамейка, велодорожка, листва, осень, проспект ленина
Необычная форма новых мест для отдыха удивила горожанФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обновление центрального сквера Екатеринбурга находится на финальной стадии: строители закончили установку мест для отдыха и занялись облагораживанием территории. Но многие жители уже активно осуждают креатив городских архитекторов, выразившийся в форме скамеек.

В сообществе «Интересный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» появились фото новой аллеи после ремонта. В комментариях сразу начали высмеивать и критиковать «необычные» скамейки. «Половина выглядит очень неудобно», «Лучше бы оставили прежние старинные скамейки», «Сейчас дизайнеры ИКЕА в судорогах, потому что это ужасно непрактично и к тому же некрасиво», — написали подписчики. Некоторые заметили, что возле мест отдыха не установлены мусорные баки. Одна из жительниц сообщила, что видела на новых скамейках пустые бутылки. «Видимо реально урн нет», — с сожалением отметила женщина в комментариях под постом.

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Горожане заметили, что возле скамеек нет урн Фото: группа «Интересный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»

Благоустройство Екатеринбурга, начатое еще летом, продолжается до сих пор. Из-за «ленивых строителей» город стоит в пробках несколько месяцев. «URA.RU» ранее писало о местах, куда лучше не отправляться на автомобиле.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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