Во Владивостоке рухнул третий этаж торгового центра

Застройщик захотел дополнительный этаж
Во Владивостоке обрушился недостроенный этаж торгового центра. Согласно проекту, здание должно было состоять из двух этажей, но застройщик захотел сделать ещё один.
Компанией-застройщиком является «РосТрансГрупп». В администрации Приморского края отметили, что инцидент произошел из-за нарушений в документации на строительство. В результате в период работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия конструкция обрушилась, пишет RT.
О пострадавших не сообщается.
Администрация заявила, что объект «не поднадзорен краевой инспекции» и сообщила о том, что дело передано правоохранительным органам.