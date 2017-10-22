Во Владивостоке рухнул третий этаж торгового центра

10:27 22 октября 2017 0

Застройщик захотел дополнительный этаж Фото: Александр Мамаев © URA.RU (архив)

Во Владивостоке обрушился недостроенный этаж торгового центра. Согласно проекту, здание должно было состоять из двух этажей, но застройщик захотел сделать ещё один.

Компанией-застройщиком является «РосТрансГрупп». В администрации Приморского края отметили, что инцидент произошел из-за нарушений в документации на строительство. В результате в период работ по монтажу опалубки монолитного перекрытия конструкция обрушилась, пишет RT.

О пострадавших не сообщается.

Администрация заявила, что объект «не поднадзорен краевой инспекции» и сообщила о том, что дело передано правоохранительным органам.