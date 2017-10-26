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Главные новости Челябинской области
10:56  26 октября 2017 0

На Урале мужчина избил ребенка и запер в багажнике автомобиля

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, борьба, удар, кулак, насилие, сила
У мальчика нашли следы от ударов на лице и животеФото: pixabay.com

В Челябинской области житель Миасса избил, а затем запер в багажнике автомобиля 13-летнего мальчика. Теперь мужчина предстанет перед судом, ему грозит до пяти лет колонии.

В сентябре 2017 года в поселке Восточный 49-летний местный житель приехал проверить строящийся дом своей дочери. На площадке он увидел следы от костра и играющих детей. В бешенстве мужчина побежал за мальчишками и, догнав одного из них, дважды ударил в живот и один раз в лицо, пишет агентство «Доступ». От удара у подростка была разбита губа и появился синяк.

«После мужчина повел мальчика к своему автомобилю ВАЗ-2112, поместил ребенка в багажник и закрыл. У школьника был с собой мобильный телефон, с которого он сумел дозвониться матери, а та вызвала полицию», — рассказал старший следователь СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Игорь Тюрин.

На место прибыли полицейские, которые освободили ребенка, а мужчину задержали. Сам он заявил, что запер подростка, чтобы потушить огонь, а затем с ним разобраться. Но следствие установило, что подростки погасили огонь еще до того, как незнакомец на них напал. Мужчину обвиняют по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего, совершенное с применением насилия, опасного для жизни».

Сергей Дианов
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