В Челябинске пациент сбежал из реанимобиля через окно. ВИДЕО

В Челябинске пациент разбил стекло реанимобиля и выпрыгнул из машины. Врачи поймали беглеца, призывавшего прохожих на помощь, сообщает «Первое областное телевидение».
В Металлургическом районе Челябинска, на улице Богдана Хмельницкого, прохожие стали свидетелями необычного инцидента. В реанимобиле внезапно разбилось заднее окно, после чего оттуда выпрыгнул человек. Им оказался пациент, которому врачи оказывали медицинскую помощь в салоне автомобиля. По словам очевидцев, на вид ему было около 45-50 лет, передает портал.
Медики были вынуждены поймать беглеца. При этом на видео слышны его истошные крики помощи: «Люди, помогите! Спасите!»
Очевидцы рассказывают, что позже на место выехали сотрудники полиции и увезли буйного мужчину. Подробности инцидента уточняются, отмечается на сайте.
«URA.RU» напоминает, что недавно в Челябинске женщина выпрыгнула из маршрутного микроавтобуса на полном ходу в центре города. Инцидент произошел возле площади Революции.