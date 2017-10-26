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Главные новости Челябинской области
15:26  26 октября 2017 0

В Челябинске пациент сбежал из реанимобиля через окно. ВИДЕО

Субботник. Челябинск., реанимобиль, скорая помощь
Челябинец разбил стекло и выпрыгнул из машиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пациент разбил стекло реанимобиля и выпрыгнул из машины. Врачи поймали беглеца, призывавшего прохожих на помощь, сообщает «Первое областное телевидение».

В Металлургическом районе Челябинска, на улице Богдана Хмельницкого, прохожие стали свидетелями необычного инцидента. В реанимобиле внезапно разбилось заднее окно, после чего оттуда выпрыгнул человек. Им оказался пациент, которому врачи оказывали медицинскую помощь в салоне автомобиля. По словам очевидцев, на вид ему было около 45-50 лет, передает портал.

Медики были вынуждены поймать беглеца. При этом на видео слышны его истошные крики помощи: «Люди, помогите! Спасите!»

Очевидцы рассказывают, что позже на место выехали сотрудники полиции и увезли буйного мужчину. Подробности инцидента уточняются, отмечается на сайте.

«URA.RU» напоминает, что недавно в Челябинске женщина выпрыгнула из маршрутного микроавтобуса на полном ходу в центре города. Инцидент произошел возле площади Революции.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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