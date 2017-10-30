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Главные новости Югры
14:13  30 октября 2017 0

Жителей Сургута арестовали за истязания несовершеннолетней мигрантки

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., сизо, клетка, тюрьма
Родственники девочки взяты под стражу, чтобы не скрылись от судаФото: Pixabay

Сургутский суд арестовал родственников несовершеннолетней девочки из Таджикистана, которых обвиняют в истязании подростка. Об аресте ходатайствовали следователи, так как, по их мнению, обвиняемые — супружеская пара — могли скрыться, чтобы избежать наказания.

У арестованных — 31-летней женщины и 39-летнего мужчины — помимо пострадавшей родственницы, было трое своих детей. Их сейчас определили в социальное учреждение. После их осмотра медики установили, что родные дети наказаниям не подвергались, сообщает пресс-служба СК РФ.

Изначально о насилии в семье узнали органы опеки и направили девочку в больницу, где у нее нашли следы ожогов. Родственники уверяли, что они остались после лечения «болячек» народными средствами.

В Сургут уже прибыл отец девочки, чтобы дать показания. Ранее он работал в Иркутской области. Мама девочки, которая по доверенности отправила дочь в Россию, находится в родной республике. Сургутские правоохранители свяжутся с коллегами в Таджикистане, чтобы те оказали содействие при проведении допроса женщины по этому делу.

Кроме того, следователей заинтересовала деятельность миграционной службы, так как несовершеннолетняя гражданка другой страны находилась на территории России с 2015 года. Допросу подвергнутся сотрудники подразделения по вопросам миграции. Их работе будет дана правовая оценка.

Ранее «URA.RU» сообщало, что мама отправила ребёнка в Сургут из-за крайне тяжелого финансового положения. О ситуации знает таджикская диаспора. Ее глава Файзуло Аминов сообщал, что «как только представится такая возможность, мы сделаем всё, чтобы отправить девочку на родину».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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