Доля продуктов от локальных производителей в «Пятерочке» достигла 35%

Доля продуктов от локальных производителей в супермаркете «Пятерочка» достигла 35%. Это произошло благодаря запуску двух крупных логистических центров в Свердловской области.
Согласно данным Роспотребнадзора, в течение последних 12 лет неуклонно растет спрос россиян на свежую рыбу, мясо, фрукты, овощи и молочную продукцию. Летом 2017 года компания X5 Retail Group запустила распределительные центры «Екатеринбург» и «Косулино». Они начали обеспечивать свежими товарами от местных производителей покупателей из Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Это стало возможным благодаря современным системам, которые работают в центрах. Так, в РЦ «Екатеринбург» существует шесть зон с разными температурными режимами.
В компании X5 Retail Group отмечают, что сотрудничество с местными производителями позволяет удерживать на привлекательном уровне цены на продукты питания». Например, стоимость потребительской корзины для посетителей магазинов федеральной сети Урала, Сибири и Европейской части России по итогам сентября 2017 г. составила 3 594 руб. Эта цифра на 4% ниже показателей Росстата.
По информации исследовательского холдинга «Ромир», доля потребителей, которые предпочитают приобретать товар со скидкой, составляет 36% от всех посетителей магазинов. 20% покупателей приобретают товары впрок.
Сегодня в магазинах сети регулярно проводятся акции, а на целый ряд продуктов предоставляются особые скидки. В первой половине дня по понедельникам товары становятся на 10% дешевле для пенсионеров, а по средам аналогичная скидка ждет и родителей с детьми.