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07 ноября 2017
06 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:40  07 ноября 2017 0

Доля продуктов от локальных производителей в «Пятерочке» достигла 35%

Открытие Пятерочки в Перми
Стоимость потребительской корзины составила 3 594 рубляФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Доля продуктов от локальных производителей в супермаркете «Пятерочка» достигла 35%. Это произошло благодаря запуску двух крупных логистических центров в Свердловской области.

Согласно данным Роспотребнадзора, в течение последних 12 лет неуклонно растет спрос россиян на свежую рыбу, мясо, фрукты, овощи и молочную продукцию. Летом 2017 года компания X5 Retail Group запустила распределительные центры «Екатеринбург» и «Косулино». Они начали обеспечивать свежими товарами от местных производителей покупателей из Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Это стало возможным благодаря современным системам, которые работают в центрах. Так, в РЦ «Екатеринбург» существует шесть зон с разными температурными режимами.

В компании X5 Retail Group отмечают, что сотрудничество с местными производителями позволяет удерживать на привлекательном уровне цены на продукты питания». Например, стоимость потребительской корзины для посетителей магазинов федеральной сети Урала, Сибири и Европейской части России по итогам сентября 2017 г. составила 3 594 руб. Эта цифра на 4% ниже показателей Росстата.

По информации исследовательского холдинга «Ромир», доля потребителей, которые предпочитают приобретать товар со скидкой, составляет 36% от всех посетителей магазинов. 20% покупателей приобретают товары впрок.

Сегодня в магазинах сети регулярно проводятся акции, а на целый ряд продуктов предоставляются особые скидки. В первой половине дня по понедельникам товары становятся на 10% дешевле для пенсионеров, а по средам аналогичная скидка ждет и родителей с детьми.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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