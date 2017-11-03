В России стартовали продажи последнего смартфона от Apple — iPhone X. В стране ажиотаж: обеспеченные россияне мучаются в очередях и пытаются уловками их обойти, а люди с невысокими доходами думают, как выдать желаемое за действительное.
В Сети появилось множество сообщений о перепродажах. Согласно данным РИА «Новости», цены за гаджеты варьируются от 120 до 300 тысяч рублей (при официальной стоимости от 80 до 92 тысяч рублей), но есть и уникальные предложения — за миллион рублей. «Лучшее предложение» имеет не менее яркое описание.
«iPhone X 256G Подаренный самим создателем. Партия ограниченна (грамматика авторская — прим. Ред.)… Не упустите свой шанс…», — говорится в описании к объявлению
Помимо этого, есть и другие не менее странные объявления. Неизвестные предлагают приобрести коробки от iPhone X, чтобы похвастаться перед друзьями в Instagram и других социальных сетях. «Телефона нет, но коробка есть, а что в ней, кто знает?»; «Отлично подойдет для фото в Instagram. Порази друзей роскошью», — пишут авторы необычного коммерческого предложения.
Привлекательность объявлений сопоставима лишь с уловкой, которой пользуются московские любители новинок. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видеозапись, на которой показано, как молодой человек, использовавший бабушку-ветерана ВОВ для обхода очереди в одном из фирменных магазинов, покидает магазин.
«Здравствуйте, извините, а на пару слов можно», — обращается на видео журналист к молодому человеку. «Без комментариев, без комментариев», — отвечает счастливый обладатель нового гаджета.
Ранее стало известно, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже может пользоваться последним iPhone. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в администрации республики. Однако сам Кадыров пояснил, что не гоняется за современными гаджетами, а «источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует».
«URA.RU» ранее публиковало репортаж из очереди за iPhone, участники которой рассказали, как десятки кавказцев приехали к открытию магазина и отодвинули тех, кто стоял несколько дней.