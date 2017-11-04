14:48 04 ноября 2017 0

В митинге на Кировке приняли участие четыре тысячи человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске День народного единства 4 ноября отметили Крестным ходом и митингом-концертом. Все первые лица области и города приняли участие в мероприятиях, передает корреспондент «URA.RU». Во время митинга на Кировке одного из участников, скучающего по прежним временам, так переполнили эмоции, что его успокаивал лично губернатор Борис Дубровский.

Крестный ход, в котором приняли участие около пяти тысяч человек, прошел по городу с самого утра. Шествие проследовало от Свято-Симеоновского кафедрального собора по Свердловскому проспекту до храма Александра Невского на Алом поле. Во главе колоны вместе с митрополитом Никодимом шли мэр Челябинска Евгений Тефтелев, вице-спикер ЗСО Константин Захаров и руководитель приемной «Единой России» в регионе Владимир Горнов.

1/10 Крестный ход собрал пять тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 12 часам народ стал собираться на Кировке, где начинался митинг-концерт. Губернатор Борис Дубровский напомнил со сцены, что День народного единства был учрежден в честь окончания Смутного времени в России. «Он отсылает нас к началу 17-го века, когда гражданин Минин и князь Пожарский объединились, организовали народное ополчение и освободили Москву от иностранных захватчиков. Их пример — мужество и подвиг — дают нам хороший повод поразмыслить, что все проблемы мы сможем решить вместе, —сказал глава региона, обращаясь к участникам митинга. — Сегодняшняя история делает России новые вызовы. И мы на них достойно отвечаем, и будем отвечать. Вместе мы достигнем всех целей и всех поставленных перед нами задач. С Днем народного единства!». Выступивший следом спикер Заксобрания Владимир Мякуш, поздравив всех с праздником, предложил сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина.

1/11 Кировка, Челябинск 4 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во время митинга, когда Мякуш уже закончил выступление, пожилой челябинец стал требовать, чтобы вернули социализм. Старик прорвался к самому заграждению. Он кричал так громко, что даже ведущий не мог его заглушить. Продолжал дедушка бушевать и когда играл гимн России. Старика хотели увести бойцы охранной фирмы «Витязь», но Дубровский не позволил. Он сам подошел к старику, отвел его в сторону. Там они поговорили, и старик, рассказав, как ему хорошо жилось при социализме, успокоился. Митинг-концерт продолжился.

1/7 Пожилой челябинец вспомнил о социализме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В остальном празднование Дня народного единства в Челябинске проходит спокойно, без инцидентов. На площади, где проходит митинг, работают интерактивные площадки с реконструкцией событий 17 века. Вечером состоится галла-концерт цирковых коллективов.