Бывший шеф-редактор «Четвертого канала» Алена Вугельман заняла аналогичную должность в новом медиаагентстве «Контент-Король», где будет работать со своими бывшими коллегами Ольгой Чебыкиной и Екатериной Дегай.
На новом месте Вугельман займется записью интервью, развитием новых проектов агентства, а также созданием и наполнением каналов на YouTube.
«Я не могу вам описать тот кайф, с которым я работаю. Да, у нас крутая команда и еще более крутые планы. И это вдохновляет», — написала шеф-редактор на своей странице в соцсети Facebook. Свое назначение Вугельман «URA.RU» не прокомментировала.
Коллега Вугельман Ольга Чебыкина в этот же день сообщила, что новое медиаагентство займется созданием качественного контента для своих партнеров, соцсетей и видеохостинга.
Отметим, что вместе с презентацией нового проекта Чебыкина заявила о закрытии интернет-телеканала «Малина», который попал в череду скандалов, связанных с 20-ти миллионным долгом, который могут взыскать через суд.