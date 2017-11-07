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07 ноября 2017
06 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
22:27  07 ноября 2017 3

Экс-директор «Четвертого канала», при которой компанию едва не закрыли, вместе с подругами будет управлять новым медиаагентством

Круглый стол по итогам премии ТОП-50. Собака. Екатеринбург, вугельман алена
Телеведущая вернулась в СМИФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Бывший шеф-редактор «Четвертого канала» Алена Вугельман заняла аналогичную должность в новом медиаагентстве «Контент-Король», где будет работать со своими бывшими коллегами Ольгой Чебыкиной и Екатериной Дегай.

На новом месте Вугельман займется записью интервью, развитием новых проектов агентства, а также созданием и наполнением каналов на YouTube.

«Я не могу вам описать тот кайф, с которым я работаю. Да, у нас крутая команда и еще более крутые планы. И это вдохновляет», — написала шеф-редактор на своей странице в соцсети Facebook. Свое назначение Вугельман «URA.RU» не прокомментировала.

Коллега Вугельман Ольга Чебыкина в этот же день сообщила, что новое медиаагентство займется созданием качественного контента для своих партнеров, соцсетей и видеохостинга.

Отметим, что вместе с презентацией нового проекта Чебыкина заявила о закрытии интернет-телеканала «Малина», который попал в череду скандалов, связанных с 20-ти миллионным долгом, который могут взыскать через суд.

В новом проекте сошлись старые коллеги
Фото: страничка Ольги Чебыкиной в соцсети Facebook

Лев Истомин
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