19:26 08 ноября 2017 0

Разбирательство по делу Константина Цыбко продолжилось в челябинском облсуде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет по правам человека при президента РФ делегировал своего представителя в облсуд на рассмотрение апелляции на обвинительный приговор челябинского экс-сенатора Константина Цыбко. Им стала правозащитник Валерия Приходкина, передает корреспондент «URA.RU».

Цыбко во время перерыва рассказал о содержании в «пыточных условиях» в СИЗО-1, где он готовился к первому заседанию, прошедшему 26 октября. По словам экс-сенатора, его незаконно перевезли в СИЗО-4 Златоуста. Из-за этого он не может полноценно общаться с адвокатами. Участие в разбирательстве по видеоконференцсвязи Цыбко назвал неравным условием в сравнении с очным участием, поскольку не может знакомиться со всеми документами и ходатайствами.

Больше всего экс-сенатора возмутил его перевод в Златоуст. «Моя сестра Полина Цыбко получила разрешение на свидание с СИЗО-1 Челябинска на 27 октября. За свой счет прилетела из Москвы в Челябинск, но меня перевели в СИЗО-4 Златоуста. Суд не давал разрешения на свидание в этом изоляторе. Ей пришлось вернуться в Москву. Кто-то компенсирует ей затраты на авиабилеты и гостиницу? Когда мой сосед по камере хотел повеситься и порвал казенную простынь, с него взыскали 160 рублей. Кто будет взыскивать компенсацию для сестры?», — задавался вопросом Константин Цыбко.

Сторона защиты попыталась вновь заявить серию ходатайств об изменении меры пресечения с ареста на залог в 5 млн рублей или любую другую, не связанную с лишением свободы, а также об очном участии обвиняемого в разбирательстве. Адвокаты просили еще несколько дней на ознакомление со всеми материалами дела. Суд отклонил все прошения. Причем председательствующая Елена Карелина уточнила, что ходатайство о мере пресечения не может быть рассмотрено отдельно, поскольку решение об аресте указано в итоговом приговоре Озерского горсуда, и видеоконференцсвязь обеспечивает полноценное участие в процессе, а перевод в Златоуст относится к компетенции ГУ ФСИН.

Валерия Приходкина (слева) доложит в СПЧ о жалобах Константина Цыбко Фото: Сергей Леонов © URA.RU

На следующем заседании адвокаты намерены приобщить к материалам медицинские документы, так как озерский горсуд не учел заболевания экс-сенатора.

В завершении самой первой стадии процесса судья озвучила ходатайства сторон. Гособвинение требует ужесточения наказания для Константина Цыбко. По мнению прокуратуры, суд первой инстанции ошибочно счел недоказанным несколько эпизодов якобы имевшего место получения взяток. Из-за этого получилось «несправедливо мягкое наказание» (9 лет колонии строгого режима и штраф 70 млн рублей). Более подробно она обещала обосновать свою позицию во время прений сторон.

В ходатайстве адвокатов, напротив, озвучивается требование отменить приговор и оправдать Константина Цыбко. Как объясняется в прошении, изначально дело незаконно передали в суд — подзащитный на тот момент был сенатором, поэтому требовалось разрешение Совфеда. В озерском горсуде вместе с Галиной Чеблаковой не должна была участвовать прокурор Любовь Шишкина, так как она была на стороне гособвинения по делу бывшего сити-менеджера Евгения Тарасова, проходившего главным свидетелем по делу Константина Цыбко. По мнению адвокатов, озерский суд вышел за пределы обвинения. Например, экс-сенатору инкриминируется получение взяток из денег, который Тарасов с сообщниками похитил в муниципальном коммунальном предприятии ММПКХ, а во время разбирательства выяснилось, что эти деньги он занимал. Кроме того, в обвинении называлось одно время якобы получения взяток, а на суде выяснилось, что это не так, и в приговоре изменено это и другие обстоятельства. Кроме того, настаивают защитники подсудимого, в материалах дела содержится масса вероятно подмененных и поддельных справок от следствия, а показания свидетелей основаны на слухах и предположениях.

Константин Цыбко считает, что видеоконференцсвязь лишает его полноценного участия в разбирательстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд объявил перерыв до 10 ноября. К тому времени адвокаты должны приобщить медицинские документы о состоянии здоровья Константина Цыбко, которое не учли в озерской инстанции.

Озерский горсуд, напомним, 3 августа признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. Сам Цыбко настаивает, что его оговорили. Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.

Рассмотрение апелляции на приговор Озерского суда началось в облсуде 25 октября. На первом заседании Цыбко пожаловался на «пыточные условия содержания» в СИЗО №1 Челябинска, куда его временно перевезли из Златоуста.