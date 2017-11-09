Полицейские устроили погоню со стрельбой за ВАЗ по Екатеринбургу. ФОТО

07:49 09 ноября 2017 0

Нарушители после выстрелов остановились и закрылись в машине Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге в ночь на 9 ноября автоинспекторы преследовали ВАЗ-21099, который не остановился по требованию полицейских в районе ЖБИ.

За нарушителем гнались сразу несколько патрульных машин, передает ИА «Ночные новости». Полицейские призывали его остановиться. После того, как водитель проехал Южный автовокзал, силовики применили оружие на улице Циолковского возле дома 67.

«Я услышал два выстрела. После этого нарушители остановились и закрылись в машине. Инспекторам пришлось разбить им стекло задней правой двери», — рассказал изданию очевидец Анатолий. В салоне находились три молодых человека. Один из пассажиров признался, что они не остановились по требованию сотрудников ДПС, потому что были пьяны.

Информацию о погоне подтвердили «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области и пообещали прокомментировать инцидент позже.