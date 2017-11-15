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15 ноября 2017
20:13  15 ноября 2017 0

Спецслужбы Казахстана решают вопрос об уголовном деле против пермского блогера

Путин и Назарбаев. Саммит Россия - Казахстан в доме Севастьянова. Екатеринбург, путин владимир, назарбаев нурсултан, президент Казахстана, президент России
Пути двух стран могут разойтись из-за языкаФото: Иван Некрасов © URA.RU

Спецслужбы Казахстана проверяют видеозаписи пермского блогера Алексея Бессонова, который призвал ввести российские войска в соседнюю республику. В октябре этого года пермяк разместил в интернете трехминутный ролик, где раскритиковал решение руководства Казахстана перевести алфавит на латиницу.

«Фактически мы создали этот народ, мы создали им промышленность. Это „благодарность“ нам за то, что мы сделали», — заявил блогер из Перми. Заключив, что такие действия должны расцениваться Россией как государственная измена, после которой в соседнюю республику нужно ввести войска. Отметим, что запись просмотрели более 41 тыс. раз.

В результате в МВД Казахстана организовали проверку, не исключив возбуждения уголовного дела в отношении блогера, пишет rifey.ru.

Лев Истомин
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