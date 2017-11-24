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24 ноября 2017
23 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
08:01  24 ноября 2017 0

Свердловским чиновникам пришлось оправдываться за «ядовитый дом» на «Первом канале». ВИДЕО

Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, жилой дом
Ежегодно в Свердловской области по различным программам строятся десятки домовФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Свердловских чиновников вызвали на «Первый канал». В передаче «Мужское/Женское» им пришлось оправдываться за «ядовитый дом» в Ивделе, приобретенный региональным Фондом жилищного строительства для обеспечения жильем детей-сирот.

Передача Александра Гордона была целиком посвящена семье Пшеничниковых из Ивделя. В 2017 году они получили от правительства Свердловской области квартиру по программе обеспечения жильем сирот. Через несколько месяцев проживания в ней почувствовали себя плохо, потребовалась госпитализация. При анализах врачи нашли следы длительного воздействия сильнодействующих наркотиков. Как позже показала проверка, при строительстве дома были использованы токсичные материалы, проживание в нем губительно для здоровья.

На «Первом канале» попытались подробно разобраться в этой истории. Помимо представителей городской администрации Ивделя, на передачу пригласили и областных чиновников. «Передача в некоторых регионах набрала такой авторитет, что с нами лучше не связываться — нам делегировали человека, который будет за все отвечать», — представил ведущий зрителям замдиректора регионального Фонда Максима Татаурова.

По словам представителя Фонда, его организация никакой ответственности за случившееся не несет, поскольку здание строили не они, и проверять качество при приемке не обязаны. Такая позиция возмутила депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, также присутствовавшего на передаче, который несколько раз отметил, что чиновник лукавит и делать это ему позволяет схема, использованная ведомством при покупке здания. Вместо того, чтобы выступать заказчиком при строительстве, чиновники объявили тендер на покупку квартир, общая площадь которых как раз соответствует имеющимся в данном доме. При этом возникла лазейка, позволяющая обойтись без экспертиз при приемке жилья.

В настоящее время история дома стала поводом для возбуждения уголовного дела Следственным комитетом, проводится проверка.

Игорь Чукреев
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