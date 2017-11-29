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29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
15:21  29 ноября 2017 0

Югорскому мэру рассказали о плюсах агломерации на площадке, где поспорили Кудрин и Собянин

Инаугурация Трубецкого. Сургут, Трубецкой Андрей
Андрей Трубецкой уверяет: он с самого начала говорил об экономической агломерацииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой посетил Общероссийский гражданский форум в Москве. Об этом «URA.RU„сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На Общероссийском гражданском форуме Трубецкой принял участие в дискуссии на тему «Стратегии и реальность: почему всегда наступает другое будущее?» По словам мэра, впервые на форуме, где чиновники и эксперты говорят о тенденциях развития России, уделили так много внимания регионам, а ключевым в обсуждении будущего субъектов РФ стал вопрос о создании агломерации. Участники форума сошлись во мнении, что за слияниями территорий будущее, однако речь надо вести об экономическом объединении ресурсов.

«Бюджет Сургутского района — 10 млрд рублей, бюджет Сургута — более 20 млрд. Гарантировав выкуп жилья на миллиард-полтора миллиарда рублей, можно тем же застройщикам сказать: ребята, давайте мы будем покупать не по 50 тысяч, а по 40. То есть, чем большую гарантию выкупа дает муниципалитет, тем больше он имеет прав повлиять на конечную стоимость жилья», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Мэр пояснил: объединять ресурсы можно в развитии не только жилищного строительства, но и транспортной инфраструктуры, а также при поддержке малого и среднего предпринимательства. «За 2017 год у нас прирост на 160-170 субъектов малого и среднего предпринимательства. Есть муниципалитет крупнее, где этот же показатель равен 10-15», — отметил Трубецкой.

Новость по теме
Агломерация в Югре начнется в 2018 году

Ранее, во время Общероссийского гражданского форума, мэр Москвы Сергей Собянин поспорил с экс-министром финансов Алексеем Кудриным о будущем российских городов, в том числе и о создании агломераций («URA.RU» вело подробную онлайн-трансляцию дискуссии). Как также сообщало агентство, власти Югры официально дали старт обсуждению и созданию агломераций, об этом Наталья Комарова заявила во время ежегодного послания.

Антон Степыгин
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